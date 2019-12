10 razões para se considerar 2019 como “o ano” do futebol feminino no Brasil e no mundo

O futebol feminino no lugar em que merecem estar. Ao longo da temporada, as mulheres viveram momentos históricos, dentro e fora do Brasil. Nós compartilhamos deste sentimento e, com base em lembranças trazidas pelo ​Dibradoras, mostramos dez razões pelas quais 2019 foi, sim, “o ano” desta modalidade.

1 – Recordes de público

Em um duelo pelo Campeonato Espanhol, nada menos do que 60.739 pessoas compareceram ao Wanda Metropolitano para acompanhar Atlético de Madri x Barcelona. Na Itália, houve também um público jamais visto no país, com 39.027 pessoas nas arquibancadas do Allianz Stadium para Juventus x Fiorentina.

2 – Maior edição de um Brasileirão

Diante da obrigatoriedade imposta por CBF e Conmebol de os clubes terem equipes femininas, o Campeonato Brasileiro foi o maior sucesso, com 16 participantes na primeira divisão e 36 na segunda. A Ferroviária se sagrou bicampeã nacional, e o São Paulo faturou o título da Série A2.

3 – Copa do Mundo transmitida pela Globo

A maior emissora de televisão do Brasil passou todos os jogos da seleção brasileira durante o Mundial realizado na França. Com isso, todos os recordes de audiência da modalidade foram quebrados no país. A Globo, inclusive, passou a final da competição, entre Holanda e Estados Unidos.

4 – Mundial com recordes de audiência

A Copa do Mundo feminina de 2019 foi a mais assistida da história no planeta. No total, foram mais de 1,1 bilhão de pessoas acompanhando os jogos em todas as plataformas. A audiência média por partida ficou em 17,2 milhões, o dobro da edição anterior do torneio.

5 – Marta, a Rainha dos gols

Somando homens e mulheres, agora ninguém tem mais gols do que Marta em Copas do Mundo. Com 17 bolas na rede, a brasileira ultrapassou o alemão Miroslav Klose, que tem 16.

6 – Gritos por salários iguais

Após o apito final do árbitro na decisão da Copa do Mundo feminina, entre Estados Unidos e Holanda, veio um dos momentos mais simbólicos da temporada. As quase 58 mil pessoas presentes nas arquibancadas gritaram “equal pay”. O pedido é uma alusão à luta das norte-americanas, que pedem, na Justiça, um tratamento igualitário em relação aos homens por parte da confederação local.

7 – Mulheres em destaque em premiação da Fifa

Ao contrário do que acontece habitualmente, em 2019 foi a revelação do prêmio de melhor jogadora do mundo que fechou a noite de gala da Fifa – sempre eram os homens a ficar para o final. A norte-americana Megan Rapinoe levou o troféu.

8 – Paulistão feminino tem, também, recorde de audiência

O Campeonato Paulista de 2019 foi transmitido pela Rede Vida e teve seus jogos decisivos também nas grades de TV Cultura e SporTV. Pois a audiência foi recorde nos três canais. O SporTV, inclusive, chegou a liderar a audiência à frente da Premier League, que passava ao mesmo tempo na ESPN.

9 – Estadual com recorde de público no Brasil

A final do Campeonato Paulista, entre Corinthians e São Paulo, registrou o maior público do futebol feminino em um jogo entre clubes na história do Brasil. Exatamente 28.609 pessoas prestigiaram o evento em Itaquera.

10 – Globo transmite amistoso feminino

Com o sucesso da Copa do Mundo, pela primeira vez um jogo da seleção feminina que não “valia nada” foi transmitido pela Globo. Foi em um domingo pela manhã, com um Brasil e China na final de um torneio amistoso.