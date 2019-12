17 anos de magia: La Liga rememora estreia e presta homenagem à Iniesta

​Autor de gol que sacramentou a maior glória da história da Seleção Espanhola – a conquista da Copa do Mundo de 2010 -, Andrés Iniesta está no rol dos gigantes da história do futebol, não apenas a nível local, mas mundial. Apesar de ter sido revelado nas categorias de base do Barcelona, clube pelo qual construiu bela carreira com quase 700 jogos oficiais, o meia se consolidou como um ídolo nacional alheio à rivalidades, não tendo sido raras as ovações e homenagens em estádios de clubes adversários.

No último sábado (21), ​La Liga, através de suas redes sociais oficiais, prestou homenagem ao genial armador de 35 anos, relembrando sua estreia profissional pelo Barcelona. Foi em um dia 21 de dezembro que Andrés Iniesta se apresentou oficialmente ao mundo do futebol e, desde então, lá se vão 17 anos de belos gols, assistências brilhantes, passes mágicos e muitos troféus conquistados.

Reverenciado por onde passa, o camisa 8 segue em ação pelos gramados orientais, hoje vestindo a camisa do Vissel Kobe (JAP). Independente de quais serão os próximos passos do armador, seu legado já foi construído e é atemporal.