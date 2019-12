7 grandes craques estrangeiros que podem trocar de clube na próxima janela

​Diferentemente da janela de verão (junho/julho), o mercado de inverno no Velho Continente raramente reserva contratações bombásticas ou negociações milionárias, por se tratar do exato meio da temporada em andamento. Ainda assim, janeiro sempre garante especulações e algumas movimentações curiosas, especialmente de jogadores desprestigiados em seus clubes e que buscam novos ares/maior valorização. Com base na lista original do ​Blog do Rafael Reis, confira 7 craques dos gramados mundial que devem trocar de clube em breve:

Zlatan Ibrahimovic

O veteraníssimo centroavante, por estar livre no mercado desde que anunciou sua saída do Los Angeles Galaxy (EUA), é quem deve ter seu destino decidido mais rapidamente. Aos 38 anos, o sueco tem negociações abertas com o Milan, clube pelo qual atuou entre 2011/12. De acordo com a imprensa italiana, o acordo entre as partes está selado e deve ser anunciado em breve.

Isco

O armador espanhol de 27 anos tem somado menos minutos do que gostaria nesta temporada e vê com bons olhos uma transferência, já que Zidane não lhe pode garantir ‘vaga cativa’ entre os 11 titulares merengues. De acordo com a imprensa britânica, o Chelsea tem interesse em seu futebol e pode formalizar proposta pelo camisa 22 após a virada do ano.

Olivier Giroud

Campeão do mundo com a França em 2018, o centroavante de 33 anos é a terceira opção de Frank Lampard para a referência do Chelsea, tendo disputado apenas sete partidas nesta atual temporada. Como ainda sonha em disputar a Eurocopa de 2020, pode buscar um novo rumo já em janeiro. Sua idade avançada e baixa produtividade limitam seu mercado, sendo o Rangers, da Escócia, um dos poucos clubes que se mostraram interessados em sua contratação.

Erling Håland



Sem dúvidas, o jogador jovem mais badalado do futebol europeu na atualidade. Vice-artilheiro da ​Champions League e autor de 28 gols na primeira metade da temporada, o centroavante de 19 anos do RB Salzburg (AUS) é a grande sensação do Velho Continente e desperta interesse de gigantes como Manchester United e Juventus.

Edinson Cavani

Antes titular inquestionável, Cavani foi limitado ao posto de ‘reserva de luxo’, perdendo posição para o recém-chegado Mauro Icardi. A baixa utilização pelo clube onde é ídolo leva o atacante de 32 anos a flertar com uma mudança de ares já na próxima janela de transferências. O maior interessado de momento na ​contratação do uruguaio é o Atlético de Madrid.

Christian Eriksen

O armador dinamarquês não vinha sendo aproveitado no início da temporada por Pochettino. A demissão do treinador argentino poderia ter significado ‘vida nova’ ao camisa 23 em Londres, mas seu status de reserva não mudou com a chegada de José Mourinho. Já declarou que ​não deseja renovar seu contrato com o Tottenham e pode deixar o clube inglês em janeiro, com o Real Madrid monitorando de perto a sua situação contratual.

Paul Pogba

Aqui temos um exemplo de ‘novela’ que renasce a cada nova janela de transferências. Não é segredo que o meio-campista francês não está feliz em Manchester, mas o clube inglês segue sem facilitar sua saída por considerá-lo o maior ativo do atual elenco. Juventus e Real Madrid sonham com sua contratação há longa data, com os italianos estudando uma oferta forte pelo jogador neste mercado de inverno.