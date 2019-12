7 novidades e rumores do mercado de transferências da Europa para 2020

​Jogador, treinador…o mercado começa novamente a se agitar. Tem técnico dos mais badalados mudando de clube e atletas de equipes importantes sendo sondados de olho na janela de transferências que se abre com a chegada de 2020. É hora, então, de acompanhar as últimas novidades que envolvem o futebol da Europa.

1 – Carlo Ancelotti

É oficial! O treinador italiano, depois de ser demitido do Napoli por problemas com o presidente Aurelio De Laurentiis, foi anunciado como novo comandante do Everton. Assim, é mais um nome badalado a dirigir um clube da Premier League.

2 – Nélson Semedo

O Barcelona não vê mais o lateral-direito como inegociável. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o clube já começou a escutar propostas pelo português e, inclusive, estaria atrás de um atleta para ocupar o seu lugar. Na última janela, o Barça recusou ofertas que chegaram aos 40 milhões de euros.

3 – Andrés Iniesta

O espanhol está no futebol japonês, mas ao contrário do que se poderia prever (quem sabe até uma volta à Europa ou o encerramento da carreira o futebol asiático), entrou na mira do Estudiantes de La Plata. Caso ocorra a transferência, certamente será a contratação do ano na Argentina.

4 – David Silva

O meia espanhol tem seu contrato se encerrando com o Manchester City nesta temporada, e tudo indica que não permanecerá no clube inglês. Embora possua mercado na Europa, seu futuro pode estar ligado ao Inter de Miami, de David Beckham.

5 – Arturo Vidal

O técnico Antonio Conte quer o meia chileno na Inter de Milão, que já negocia com o Barcelona. Inicialmente, os italianos desejam um empréstimo com opção de compra, enquanto os espanhóis querem algo em definitivo. A tendência, porém, é de que ocorra um entendimento.

6 – Giroud

Sem cumprir um bom papel no Chelsea, o centroavante pode deixar o time inglês em janeiro. A Inter de Milão é quem demonstra o maior interesse no atleta, mas o Bordeaux surge como uma possibilidade para o francês voltar ao seu país.

7 – Feddal

O zagueiro marroquino do Betis está na mira do Valencia. Ele seria um substituto para Ezequiel Garay, que pode passar a defender o Lyon, da França.