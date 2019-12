8 fatos e curiosidades sobre Flamengo e Liverpool

​​Flamengo e Liverpool. Desde o momento em que o time carioca garantiu o bicampeonato da Libertadores da América, os torcedores passaram a sonhar com este momento. E ele chegou. Neste sábado, repetindo a final de 1981, ​brasileiros e ingleses decidem o Mundial de Clubes em Doha, do Qatar. É a chance de o Fla se tornar dono do planeta, como aconteceu há 38 anos, ou de os Reds se “vingarem” do massacre construído por Zico e companhia. Na prévia deste encontro, listamos oito curiosidades sobre o histórico duelo.

1 – O reencontro

Esta é apenas a segunda vez que Liverpool e Flamengo se encontram em uma competição oficial. A anterior foi justamente em 1981, quando os cariocas venceram por 3 a 0 e garantiram o título mundial.

2 – Liverpool contra brasileiros

O time da terra dos Beatles perdeu os dois duelos realizados até hoje diante de brasileiros que valiam título. Além de ser derrotado em 1981, também sucumbiu diante do São Paulo, em 2005, ao perder a final do Mundial daquele ano por 1 a 0, gol de Mineiro.

3 – Ingleses contra brasileiros

O único time inglês a bater um brasileiro na decisão de Mundial foi o Manchester United, que aplicou 1 a 0 no Palmeiras em 1999. Ademais, Flamengo (1981), São Paulo (2005) e Corinthians (contra o Chelsea, em 2012) garantem a supremacia verde-amarela.

4 – Ingleses em Mundiais

O Liverpool é o primeiro time inglês a chegar duas vezes à final do Mundial no atual formato. Porém, o Manchester United é o único que tem o título, ao derrotar a LDU, do Equador, na decisão de 2008.

5 – Brasileiros em Mundiais

O Flamengo é o sétimo clube do Brasil a chegar à final do Mundial desde que este passou a ser disputado em formato de competição. O país é, de longe, aquele que mais colocou representantes na decisão.

6 – Retrospecto europeus x brasileiros

Das últimas 12 edições do Mundial, 11 foram vencidas por europeus. A última vez em que um time da América do Sul ganhou o planeta foi em 2012, com o Corinthians.

7 – Projeção de título

Em caso de conquista, o Flamengo será o primeiro time a vencer a Copa do Mundo de Clubes em sua primeira participação no torneio (neste formato) desde o Bayern de Munique, em 2013. O último brasileiro a conseguir tal feito foi o Internacional, em 2006.

8 – Títulos para o Brasil

O Brasil vai em busca de seu quinto título mundial com o torneio sendo disputado com representantes de todos os continentes. Se vencer, o Mengão será o quarto clube diferente a erguer a taça.