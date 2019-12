9 recordes do futebol que foram quebrados em 2019

Estamos em contagem regressiva para o encerramento do ano. 2019, que se despede em três dias, foi bastante especial no mundo do futebol. Para além de novos campeões e novas estrelas que surgiram, destacamos também 9 recordes estabelecidos neste ano. Confira:

​ 1. O primeiro jogador do futebol masculino com seis Bolas de Ouro

​Ao superar a concorrência de Virgil van Dijk e Cristiano Ronaldo, o argentino ​Lionel Messi se tornou o primeiro homem a conquistar o prêmio de ‘Melhor jogador do Mundo’, a Bola de Ouro, por seis vezes na carreira. Dentre as mulheres, Marta é a recordista, também com seis.

2. A Copa do Mundo Feminina mais assistida da história

2019 reservou a oitava edição de ​Copa do Mundo Feminina da história. Além do excelente nível das partidas, a competição teve recorde de ingressos comercializados, imprensa credenciada e audiência em diversos países do mundo, incluindo o Brasil.

3. O jogador mais jovem a ir às redes em uma Champions League

No dia 10 de dezembro, o garoto Ansu Fati, de apenas 17 anos e 40 dias de idade, anotou o gol da vitória do Barcelona sobre a Inter de Milão. Este tento o transformou no atleta mais jovem a balançar as redes por uma partida de ​Champions League.

4. Vice-campeão da Premier League com pontuação recorde

Encerrada no dia 12 de maio, a Premier League 2018/19 teve o Man. City como seu grande campeão. A edição foi uma das mais disputadas da história da competição, prova disso é que seu vice-campeão, o Liverpool, teve pontuação recorde para um segundo colocado (97 pontos).

​5. Jogador com mais hat-tricks na história de La Liga

Em 9 de novembro, Lionel Messi anotou três gols na vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, igualando o recorde de hat-tricks de ​Cristiano Ronaldo em La Liga: 34. Exatamente um mês depois, o camisa 10 argentino chegaria ao seu 35º hat-trick, se isolando no topo deste ranking.

​6. Maior goleada de um time visitante na ‘era Premier League’

Alguém anotou a placa? Em 25 de outubro, o Leicester City simplesmente atropelou, sem dó e nem piedade, o Southampton: 9 a 0, com show de Ayoze Pérez e Jamie Vardy. Este placar se consolidou como a maior goleada por um time visitante na ‘era Premier League’.

​7. Estreante com mais gols em seus primeiros 3 jogos de Champions

Em sua primeira participação em Champions League, a joia norueguesa ​Erling Haaland não quis saber de timidez e provou ao mundo seu enorme potencial. Foram seis gols anotados em seus três jogos iniciais, recorde por um estreante na história da competição europeia.

​8. Mais jogos totais e mais atuações em mata-mata de Champions

Antes de sofrer um infarto e ser obrigado a se afastar dos gramados para sua recuperação, o lendário goleiro emplacou dois recordes de Champions League: 19 idas ao mata-mata em 20 participações e 174 partidas disputadas no total.

​9. Maior invencibilidade da história do futebol profissional

A equipe profissional que ficou mais tempo sem perder uma partida é brasileira e é do ​futebol feminino. Em 2019, o Corinthians preencheu os noticiários mundiais ao emplacar sequência invicta de 34 partidas, recorde absoluto na história do futebol (masculino e feminino).

