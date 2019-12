À espera de novo edital de concurso, PRF registra mais de 400 aposentadorias em 2019

A Polícia Rodoviária Federal espera abrir um novo edital de concurso público (Concurso da PRF) em breve. Apesar de ter aberto um edital em 2018, a corporação sofre com a saída de policiais. Somente em 2019, por exemplo, foram mais de 400 desligamentos oriundos de aposentadorias.

Segundo o Painel Estatístico de Pessoal do Ministério do Planejamento, de janeiro a outubro de 2019 foram registradas 418 saídas por aposentadorias. A expectativa é que esse número aumente, uma vez que ainda faltam os registros de novembro e dezembro.

De acordo com o o Painel, o mês de março registrou, até o momento, o maior número de aposentadorias, com 57 desligamentos, seguido de julho (51) e maio (50). Em contrapartida, Janeiro recebeu o menor número, com 20 no total. As aposentadorias estão classificadas como voluntárias e invalidez.

Foram, no total, 336 aposentadorias de servidores do sexo masculino (80% dos deligamentos) e 82 do sexo feminino. Do total de desligados, 331 foram policiais rodoviários federais, enquanto as demais foram de funções de nível médio. A região sudeste, com 147 aposentadorias e nordeste, com 114, registraram o maior número de desligamentos.

Concurso PRF

A expectativa pela abertura de um novo edital de concurso público para Polícia Rodoviária Federal (Concurso PRF) é grande. De acordo com o presidente da FenaPRF, Deolindo Carniel, a federação luta para que a promessa do atual governo seja cumprida e a corporação possa realizar concursos da PRF anuais com 1.000 vagas.

Segundo Carniel, o objetivo é preencher a carência e chegar ao número de 13.098 policiais rodoviários federais, até o fim do governo Bolsonaro, em 2022. Para isso acontecer, seriam realizados concursos todos os anos para 1.000 vagas.

O representante da categoria informou, ainda, que hoje encontra-se com quase 10 mil vagas preenchidas. O preenchimento, portanto, seria fundamental na luta para combater o déficit de policiais na PRF.

O presidente da FENAPRF concedeu entrevista a um canal oficial da PRF e respondeu à perguntas de internautas. Carniel falou sobre a importância da previsão orçamentária para novos concursos e chamadas de excedentes.

“Mil policiais a cada ano a partir de 2020. Mas, para nós é muito importante que conste na LDO, e é isso que estamos trabalhando nesse momento, que haja previsão para que se possa fazer concurso em 2020 para ingresso em 2021, 2022, 2023, assim sucessivamente,” disse.

O presidente ainda revelou que essa, inclusive, é uma promessa do próprio presidente Jair Bolsonaro. O governo federal tem objetivo de repor o efetivo legal e, dessa forma, mesmo com as aposentadorias poderia ser possível essa recomposição com mil vagas a cada ano.

PRF solicitou abertura de novo concurso