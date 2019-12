A pedido de Abel Braga, Vasco procura o Corinthians e encaminha acerto por meio-campista

​O​ Vasco está planejando o ano de 2020 e buscando qualificar seu elenco após a chegada de Abel Braga para o lugar deixado por Vanderlei Luxemburgo. De olho na próxima temporada, a diretoria do Gigante da Colina busca reforços no mercado da bola e está negociando com outro grande do futebol brasileiro. A pedido do novo técnico, o presidente Alexandre Campello mantém tratativas com o Corinthians.

Durante sua apresentação oficial, Abel Braga pediu ao mandatário a permanência de um dos nomes bem avaliados no clube. Trata-se do volante Richard, que atuou emprestado pelo time paulista acumulou boas partidas. De acordo com informação do ​jornalista Marcelo Guimarães, no site Yahoo Esportes, as duas diretorias negociam e o Corinthians vê com bons olhos a permanência em São Januário.

A expectativa é de um desfecho positivo e de que as bases do acordo se mantenham, com cada clube pagando metade do salário e um vínculo de empréstimo de uma temporada. O contrato de Richard com o Corinthians tem duração até dezembro de 2022. Indicado por Luxemburgo, o meio-campista chegou ao Vasco no mês de julho e entrou em campo em 25 oportunidades.

Depois de se destacar com a camisa do Fluminense, Richard chegou ao Corinthians no início deste ano, mas não encontrou espaço, somando 16 jogos. Apesar do interesse mútuo, o Vasco ainda pretende colocar em dia os salários de jogadores e funcionários antes de anunciar contratações e renovações de contratos. O Gigante da Colina segue com dois meses em aberto para os colaboradores e um mês para atletas – sendo que alguns têm direitos de imagem por receber -, além de 13º para todos. Até o final de semana, a direção quer encerrar os débitos.