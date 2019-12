A pedido de Abelão, Vasco rejeita propostas e deve manter goleiro para 2020

​O goleiro Jordi foi um dos destaques de sua posição no último Campeonato Brasileiro atuando pelo CSA – e olha que o time alagoano acabou rebaixado. Vinculado ao ​Vasco da Gama, tudo indicava que seu futuro, mais uma vez, seria longe de São Januário. Mas isso mudou com a chegada de Abel Braga. Agora, por um pedido do treinador, tudo indica que permanecerá em São Januário em 2020.

O contrato do atleta com o clube carioca vai até a metade de 2021, só que ele já tinha conversas adiantadas para defender o ​Ceará, por empréstimo, na próxima temporada. Na visão de Vanderlei Luxemburgo, antigo comandante da equipe, isso seria algo positivo para Jordi, uma vez que, com a performance considerada satisfatória de Fernando Miguel, ele dificilmente teria chances no Vasco. Abelão, por sua vez, vê o goleiro em condições de brigar por uma vaga entre os titulares.

Diante deste cenário, o Ceará tentou uma nova investida, desta vez para adquiri-lo em definitivo. O Vasco, porém, novamente não aceitou a proposta. O atleta, em viagem de lua de mel, só volta ao Brasil em janeiro, quando deverá resolver sua situação em definitivo caso a mesma já não tenha sido encaminhada por seus representantes.

