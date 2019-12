Abel Braga reivindica premiações e irá à Justiça contra o Flamengo

No retorno das atividades pós-recesso de fim de ano, o ​Flamengo já sabe que terá uma ‘dor de cabeça’ para lidar na esfera trabalhista.

De acordo com a apuração do jornalista Gilmar Ferreira, ​do Extra, o treinador Abel Braga irá à Justiça para reivindicar as premiações que acredita ter direito, referentes às conquistas da Libertadores e do Brasileirão 2019. Apesar de ter sido demitido ainda em maio, Abel comandou o Rubro-Negro durante a fase de grupos da competição continental e por seis rodadas do torneio nacional e, portanto, julga ter direitos sobre as respectivas campanhas vitoriosas. A saída da Gávea em maus termos colaborou para que o técnico optasse pelas vias jurídicas.

Ainda de acordo com a apuração da fonte acima citada, o contrato de Abel com o Flamengo previa premiações/bônus extras por troféus nacionais ou continentais conquistados. O caso está sob a tutela de Paulo Reis, advogado trabalhista que já foi vice-presidente jurídico do ​Vasco da Gama, novo clube do treinador.