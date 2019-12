Abel interfere e futuro de Jordi tem reviravolta no Vasco; Campello fala sobre reforços para 2020

​O Vasco está trabalhando em seu planejamento para 2020 e buscando reforçar seu elenco para a próxima temporada. Após não chegar a um acerto para renovação com Vanderlei Luxemburgo, a diretoria agiu rápido e fechou com o também experiente Abel Braga. A troca no comando mexeu com os bastidores e modificou algumas decisões que vinham sendo tomadas pela antiga comissão técnica.

Um dos jogadores que viu uma ‘reviravolta‘ em seu futuro acontecer nos últimos dias foi Jordi. Destaque do CSA, apesar do rebaixamento do time alagoano para a Série B, o goleiro estava próximo de deixar mais uma vez o Vasco. O​ Gigante da Colina tinha uma proposta de empréstimo e conversas adiantadas com o Ceará para, com o aval de Luxemburgo, negociar o arqueiro, o que não deve mais acontecer.

De acordo com informação divulgada pelo​ site UOL Esporte, na manhã desta sexta-feira (27), Abel Braga entrou em cena e pediu a permanência de Jordi à diretoria. Com isso, o goleiro, de 26 anos, retornará a São Januário em 2020. Cria da base do Volta Redonda, ele chegou ao Vasco para o time sub-17 e teve as primeiras oportunidades como profissional em 2014. Entretanto, nunca se firmou na Colina Histórica ao ponto de cair nas graças da torcida. Agora, retorna valorizado para brigar por posição com Fernando Miguel.

Em entrevista na sede do clube, o presidente​ Alexandre Campello atualizou as movimentações do Vasco no mercado da bola e esfriou especulações. O mandatário destacou a intenção de utilizar jovens valores das categorias de base, visto que Abel Braga gosta de trabalhar com garotos, e não descartou ‘alguma surpresa‘ aos torcedores com relação a reforços para o próximo ano.

“Vários jogadores que foram mapeados estão sendo consultados, estamos atrás de alguns. Acho que em breve começa a ter alguma notícia de reforço“, disse. “Não gosto de falar de presente, mas acho que a gente pode ter alguma surpresa sim. O Abel é bastante consciente, sabedor da situação do clube e que gosta de trabalhar com a base. A ideia é fazer contratações pontuais e valorizar muito os nossos atletas da base“, completou Campello.