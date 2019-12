Adeus, Brasileirão? Clube espanhol busca a contratação de Jorge Sampaoli

​Treinador mais badalado da intertemporada do futebol brasileiro, Jorge Sampaoli, por incrível que pareça, segue sem clube. Desde sua despedida do Santos, o argentino já foi procurado por ​Palmeiras e ​Atlético-MG, mas as duas investidas foram malsucedidas. Ainda houve uma sondagem do Racing (ARG) pelo comandante, que também não prosperou.

Todo esse mistério/indefinição acerca do próximo passo de sua carreira, no entanto, pode estar chegando ao fim. De acordo com a imprensa espanhola, Sampaoli está sendo monitorado pelo RCD Espanyol, com a volta do treinador ao futebol espanhol ganhando força a cada dia. Para quem não se lembra, o argentino somou passagem importante por La Liga, treinando o Sevilla entre os anos de 2016/17.

El Espanyol se está moviendo buscando nuevo entrenador y, fuentes de la negociación cuentan a @goal, que Sampaoli es una opción más que posible. El club ya ha contactado con él y su equipo de trabajo ha analizado la plantilla y posibles refuerzos #rcde https://t.co/3MCCJUQa7N — Àlex de Llano (@AlexDeLlano) December 22, 2019

​​Último colocado na tabela de classificação com apenas duas vitórias em 18 rodadas, o Espanyol busca, com urgência, um substituto para Pablo Machín, demitido na última segunda-feira (23) após nova derrota para o Leganés. Caso a investida por Sampaoli não renda frutos, o clube da Catalunha trabalha com o experiente Juan Antonio Pizzi como ‘plano B’.