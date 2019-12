Adeus do ídolo: Luan figura entre os 25 atletas que mais atuaram pelo Atlético-MG

​Após sete temporadas vestindo a camisa alvinegra, Luan se despediu do ​Atlético-MG nesta semana. Sua venda ao V-Varen Nagasaki, do Japão, foi confirmada pelas partes e pelo próprio jogador em suas redes sociais, transferência que renderá cerca de R$ 6 milhões aos cofres do clube mineiro.

Como destaca o ​Superesportes, o ‘Menino Maluquinho’ se despede da Cidade do Galo com seu nome marcado na história alvinegra, não apenas pelas conquistas da Copa Libertadores (2013) e da Copa do Brasil (2014), mas pela identificação e longevidade: o meia-atacante de 29 anos é um dos 25 jogadores com mais de 300 atuações pelo Atlético, ranking que conta com a presença de lendas como João Leite, Luisinho e Reinaldo.

Confira os 25 jogadores que mais vestiram a camisa do Galo:



​

1) João Leite – ​684 jogos

2) Wanderley Paiva – 559 jogos

3) Luisinho – 537 jogos

4) Vantuir – 507 jogos

5) Kafunga – 504 jogos

6) Paulo Roberto Prestes – 504 jogos

7) Grapete – 486 jogos

8) Reinaldo – 475 jogos

9) Afonso Silva – 464 jogos

10) Victor – 419 jogos

11) Toninho Cerezo – 400 jogos

12) Paulo Isidoro – 399 jogos

13) Leonardo Silva – 390 jogos

14) Marques – 386 jogos

15) Heleno – 379 jogos

16) Éder Lopes – 378 jogos

17) Éder Aleixo – 368 jogos

18) Sérgio Araújo – 360 jogos

19) Jorge Valença – 333 jogos

20) Haroldo – 331 jogos

21) William – 330 jogos

22) Zé do Monte – 320 jogos

23) Marcos Rocha – 306 jogos

24) Luan – 304 jogos

25) Danival – 300 jogos