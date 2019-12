Adeus, Dortmund? Premier League será o destino de Jadon Sancho, garante jornal

​Com nove gols e nove assistências em 15 partidas disputadas pela Bundesliga 2019/20, não há dúvidas de que Jadon Sancho, atacante do Borussia Dortmund, é o grande nome da competição e do futebol alemão neste momento. O garoto de 19 anos preenche todas as listas/rankings de jovens mais talentosos do futebol mundial, e já desperta interesse em gigantes do Velho Continente.

Na moral, o que o Sancho joga é brincadeira. Muito bom mesmo! — Aldo Luiz (@AldoLuizSF) December 17, 2019

Por se tratar de um talento britânico, seu futuro tem sido vinculado aos grandes da Premier League. Manchester United e Liverpool pareciam liderar a corrida pelo jovem selecionável mas, de acordo com o ‘The Sun’, um londrino entrou forte na briga que promete agitar o mercado de transferências de inverno (janeiro): o Chelsea. Ainda de acordo com o periódico britânico, os Blues estariam dispostos a oferecer cifras recordes pelo atleta: ‎£ 120 milhões (R$ 640 milhões).

Apesar da notícia ter causado euforia imediata na torcida dos Blues, o futuro de Jadon Sancho segue sendo um mistério. O Borussia Dortmund já admite perder seu principal jogador, mas promete fazer o possível para mantê-lo até o fim de 2019/20, ou seja, não planeja abrir negociações em janeiro.