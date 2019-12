Adeus Série A? Fábio Carille tem negociações avançadas com clube estrangeiro

​Demitido pelo ​Corinthians em novembro de 2019, Fábio Carille chegou a ser ventilado como possível sucessor de Vagner Mancini no Atlético Mineiro. Apesar das fortes especulações, o Galo acabou optando por um perfil distinto para seu comando técnico, fechando acordo com ​o venezuelano Rafael Dudamel. O ex-corintiano, por sua vez, também se aproxima de definir seu futuro que, ao que tudo indica, será longe de terras brasileiras.

A imprensa árabe noticiou em primeira mão que Fábio Carille tem negociações avançadas com o Al Ain, clube dos Emirados Árabes Unidos com sede na capital Abu Dhabi, que atraiu holofotes dos quatro cantos do planeta ao chegar à grande decisão do Mundial de Clubes de 2018. A informação foi apurada e posteriormente confirmada pelo ​Globoesporte.

Vale lembrar que o treinador de 46 anos já teve uma passagem pelo futebol do Oriente Médio, tendo comandado o Al-Wehda, da Arábia Saudita, por pouco mais de sete meses .

Fábio Carille negocia para dirigir o Al Ain, dos Emirados Árabes, em 2020. Técnico está sem clube desde que saiu do Corinthians, no inicio de novembro. pic.twitter.com/rCV0DyORHo —  FutebolNews (@ofutebolnews) December 25, 2019

