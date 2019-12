Adilson define quantos jogadores o Cruzeiro terá no início de 2020; clube deve confirmar 11 saídas

​O​ Cruzeiro trabalha para ‘virar a chave’ após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro e muitas mudanças internas, com saídas e renúncias, para focar de vez em 2020. Ultrapassando um período de reestruturação, o clube, que convive com problemas financeiros, terá que se adequar a uma nova realidade e muitas mudanças devem acontecer, principalmente envolvendo o elenco.

Confirmado como treinador para o próximo ano, Adilson Batista já toma as primeiras decisões e definiu com quantos jogadores quer iniciar seu trabalho. O planejamento é utilizar a primeira parte da temporada como um período de testes. “Ele quer trabalhar com 22 atletas. Será um laboratório para ele preparar o time para a Série B”, explicou Márcio Rodrigues, vice-presidente de futebol, à ​ reportagem do jornal “O Tempo” .

Em 2019, o Cruzeiro, com uma das folhas salariais mais altas do país, contava com 33 jogadores em seu grupo, ou seja, 11 saídas devem acontecer até o retorno das férias. O zagueiro Fabrício Bruno e o experiente meio-campista Thiago Neves já entraram na justiça, cobrando dívidas e pedindo rescisão contratual. Nas laterais, Orejuela pertence ao Ajax, da Holanda, e precisa ser comprado até o final de dezembro, o que não deve acontecer – Palmeiras e Flamengo estão de olho -, enquanto Dodô tem futuro indefinido e interessa ao Corinthians.

