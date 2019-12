Adilson quer aproveitar dois atletas que estavam emprestados pelo Cruzeiro

​Se, inicialmente, o ​Cruzeiro não cogitava utilizar em 2020 atletas que estavam emprestados a outras equipes na atual temporada, o rebaixamento à Série B e a necessidade de dar uma nova cara do elenco fizeram o clube mudar de ideia. Assim, a pedido do técnico Adilson Batista, ao menos dois nomes que se enquadram neste contexto devem ser parte do plantel da Raposa.

O Cruzeiro não pode sair contratando esses cabeças de bagre que Adilson Batista está pedindo. Tá certo que agora a realidade é outra, mas esses nomes aí não dá, é jogador de time pra ficar ne meio de tabela na B pra baixo. Tenha paciência Cruzeiro, espera Alexandre Mattos chegar — Manto Celeste (@MantoCeleste6) December 24, 2019

A princípio, esses atletas seriam o zagueiro Manoel e o atacante Renato Kayser. O primeiro estava no ​Corinthians, e o segundo, na ​Chapecoense. No entanto, para tornar possível a ideia do treinador, a direção precisará superar alguns obstáculos. No caso do defensor, o alto salário é o principal problema. Já no que se refere ao avante, existe o interesse de clubes da Série A no seu futebol.

De todos os possíveis nomes indicados pelo Adilson, eu não traria nenhum. — Cruzeiro Future (@CruzeiroFuture) December 24, 2019

Com a queda para segunda divisão nacional pela primeira vez em sua história, o Cruzeiro corre contra o tempo para tentar fechar o grupo até o dia 6 de janeiro, data da reapresentação. Em 2020, ao contrário do que acontecia até então, equipes que deixaram a elite não receberão cotas de televisão de Série A. Ou seja, a tendência é que, só no que se refere a cotas de televisão, a Raposa deixe de faturar algo em torno de R$ 60 milhões. E isso, somado às dívidas que chegam a quase R$ 700 milhões, deixa a instituição fragilizada no mercado.

Para mais notícias do Cruzeiro, clique ​aqui.