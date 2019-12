Agibank está abrindo vagas de emprego em 14 estados

O banco Agibank oferece vagas de emprego nos estados AM, BA, CE, ES, MA, MS, MG, PR, RJ, RS, RO, SC e SP. Saiba mais!

“Somos mais do que um banco digital. Gostamos de dizer que somos uma empresa de tecnologia que entende muito bem de serviços financeiros, como investimentos, meios de pagamento, cartões, seguros, consórcios, e muito mais. E pra revolucionar a sua relação com os bancos, o Agibank, em vez de seguir tendências, quer propô-las. Para nós, transacionar dinheiro tem que ser tão simples quanto enviar uma mensagem. Fomos o primeiro banco do mundo a transformar o número do celular em conta corrente, ou seja – qualquer pessoa que tenha um smartphone pode se tornar correntista Agibank. Em qualquer lugar do planeta. E isso, é só o começo. Somos uma empresa conectada com nossos clientes nos quatro cantos do planeta. Uma empresa que sabe aquilo que essas pessoas valorizam. Porque valores, pra gente, nunca serão apenas números.”

Vagas disponíveis

Algumas vagas disponíveis hoje (27/12/2019) são:

Consultor de Vendas – Macapá/AP

Assistente de Cobrança – Campo Grande/MS

Supervisor de Vendas – Cacoal /RO

Assistente de Cobrança – Porto Velho/RO

Consultor de Vendas – Senhor do Bonfim/BA

Assistente de Cobrança – Salvador/BA

Assistente de Cobrança – Feira de Santana/BA

Analista de Aquisição de Talentos – Porto Alegre/RS

Information Security Analyst III – Porto Alegre/RS

Analista de Operações Telecom Serviços – Porto Alegre/RS

Técnico em Edificações II – São Paulo/SP

Consultor de Vendas – Várzea Paulista/SP

Consultor de Vendas – Rolândia/PR

Consultor de Vendas – Cianorte/PR

Consultor de Vendas – Concórdia/SC

Consultor de Vendas – Duque de Caxias/RJ

Consultor de Vendas – Niterói/RJ

Supervisor de Vendas – Lagoa Santa/MG

Supervisor de Vendas – Contagem /MG

Assistente de Cobrança – Juiz de Fora/MG.

Pré-requisitos (Variam para cada vaga):

Ensino médio completo

Ensino superior completo ou em andamento

Inglês (Básico – Intermediário)

Experiência na área

Conhecimento intermediário em pacote office

Habilitação para dirigir.

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/emprego-agibank.

