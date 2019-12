Agressividade e visão: postura do RB Bragantino no mercado chama atenção

Pode ser que a temporada comece e prove que estávamos errados, mas a impressão quase unânime de que o RB Bragantino incomodará em 2020, regionalmente e nacionalmente, cresce a cada nova especulação de mercado. Com o fortíssimo aporte financeiro da Red Bull, o clube interiorano vem agitando os noticiários esportivos, chamando atenção por sua postura agressiva e, principalmente, pela visão de seus gestores/administradores.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

​​Além de conseguir manter os principais destaques de sua avassaladora campanha na Série B de 2019, o clube de Bragança Paulista já acertou a contratação de dois jovens valores de grande potencial: o centroavante Alerrandro, de 19 anos, revelado pelo ​Galo; e o zagueiro Léo Realpe, de 18 anos, uma das revelações do Del Valle, campeão da Sul-Americana em 2019.

É fato que o Bragantino não vai parar nessas duas aquisições, afinal, tem negociações em aberto com gigantes paulistas por outros reforços: conversa com o Santos para ter o​ jovem meia Anderson Ceará; tenta a contratação do zagueiro Walce junto ao São Paulo; avançou nas tratativas pelo volante Matheus Jesus, do ​Corinthians; e trabalha, no que seria o movimento mais arrojado dentre os citados, para conseguir tirar o atacante Artur do Palmeiras. É o nome mais valorizado desta lista, pois brilhou com a camisa do Bahia em 2019.

Todos os jogadores procurados pelo clube recém-promovido à elite nacional são jovens entre 18 e 21 anos, com enorme potencial de evolução e revenda futura. Vingando com a camisa do Braga, tendem a render valores bem superiores em comparação aos seus custos originais. Não se trata de uma ciência exata, é um risco, mas sinaliza um clube gerido por pessoas com visão/perspectiva de mercado. Encontrando um balanço entre experiência/juventude e criando entrosamento com as novas aquisições, não causará espanto se o ‘caçula’ abrir 2020 fazendo muito barulho no Estadual e na ​Série A.