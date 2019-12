Al-Ahli formaliza proposta por meio-campista e Palmeiras pode ter R$ 24 milhões nos cofres em 2020

Com um 2019 abaixo das expectativas, o ​Palmeiras sabe que terá de tomar as melhores decisões para o próximo ano: o clube não pode errar novamente e Vanderlei Luxemburgo, apresentado na última sexta-feira (20), trabalha ativamente em saídas de atletas que não corresponderam. Uma parte importante do planejamento na Academia de Futebol.

Dentre medalhões e apostas, a barca para 2020 será grande e o novo diretor-executivo de futebol, Anderson Barros, busca definições ainda nesta semana. Na última sexta (20), o Alviverde renovou o contrato de Hyoran, não deve ficar e será emprestado – o Sport é o mais provável destino. A renovação ajuda o Palestra em uma venda futura, já que o meio-campista teria seu vínculo encerrado em dezembro da próxima temporada.

Lucas Lima é outro que não está nos planos e deve sair. Nossa reportagem apurou com fontes ligadas à diretoria alviverde que o clube teria uma oferta na mesa do Al-Ahli, da Arábia Saudita, pelo atleta de 29 anos. Os valores das tratativas ainda não foram revelados, mas teria agradado os representantes do Palmeiras.

Lucas Lima com um pé e meio na Arábia. A qualquer momento, pode ser anunciado sua venda…..valores ainda não revelados. Irá depender de Luxemburgo, se vai ou não querer contar com o meia. Vamos aguardar. — Rodrigo Palmeiras ontem, hoje, amanhã e sempre (@rodrigofs11) 20 de dezembro de 2019

O contrato de Lucas Lima com o Palmeiras vai até dezembro de 2022. O meia chegou ao time paulista no começo de 2018 e já disputou até aqui 107 partidas com oito gols, conquistando o título do Brasileirão com a camisa verde e branca. De acordo com o site Transfermarkt, atualmente o atleta está avaliado em 5,5 milhões de euros, cerca de R$ 24 milhões na cotação atual.

CRÉDITOS DA FOTO: ​Flick Palmeiras