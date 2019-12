Almería faz proposta de R$ 31 milhões para fechar com meia do Palmeiras; detalhes agradam diretoria

​O Palmeiras tem passado por uma reformulação no elenco após mudanças no departamento de futebol. Com a saída do técnico Mano Menezes e do executivo Alexandre Mattos, o clube ainda não anunciou novas contratações, mas tem acertado saídas e liberado espaço em sua folha salarial mensal. Após confirmar a ida de Borja ao Junior Barranquilla, da Colômbia, o ​Verdão pode negociar mais um jogador nos próximos dias.

Com o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo e do novo diretor de futebol, Anderson Barros, alguns nomes já deixaram A Academia do Futebol. O próximo pode ser Gustavo Scarpa, que desperta forte interesse do futebol espanhol. A diretoria analisa investidas do Almería. Depois de ter uma proposta de 5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) negada, os europeus insistem na tratativas.

De acordo com informação divulgada pelos ​site Globoes​porte.com, o Almería subiu a proposta para 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 31,6 milhões), valor que mexeu com os bastidores do Palmeiras e pode fazer o clube a mudar de postura no negócio. Nas tratativas, o clube espanhol ainda propõe que o Verdão permaneça com 30% do lucro de uma futura venda.





Desta maneira, caso Scarpa seja negociado no futuro por mais de 7 milhões de euros, o clube paulista teria direito a uma porcentagem do valor excedente. As novas condições apresentadas, segundo o GE, deixam o negócio mais próximo e pessoas que participam das conversas estão otimistas. Outra proposta na mesa do Palmeiras é por Artur, de 20 anos, que recebeu oferta de R$ 25 milhões para atuar no Red Bull Bragantino.