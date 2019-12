Alojamentos e mudança: Corinthians prevê conclusão de novo CT da base em 2020

​Em relação ao cronograma estabelecido no início das obras, o ​Corinthians está atrasado na entrega do novo centro de treinamento para suas categorias de base. Concluir novas etapas do projeto e efetivar a transferência da garotada alvinegra para as novas instalações é uma das prioridades do clube para 2020.

Os garotos treinam no espaço desde 2018, mas alguns espaços/estruturas seguem pendentes, como a montagem da academia, mobília das áreas médicas/administrativas e construção do alojamento. Em entrevista ao ​Globoesporte, o diretor do departamento de formação do Timão, Carlos Nujud, falou sobre o andamento das obras e principais demandas.

“Esta é a parte mais importante para mim: vamos sair de 48 vagas de alojamento para quase 160 vagas. É onde hoje a gente perde para a concorrência (…) Temos quatro campos para a base, e é pouco. São cinco categorias, que treinam de manhã, à tarde… E ainda tem o time feminino”, afirmou o dirigente. O grande objetivo da alta cúpula alvinegra é de concluir as obras do centro de treinamento da base antes das novas eleições no clube, programadas para acontecer na reta final do próximo ano.