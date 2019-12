Alvo do Corinthians pede R$ 10 milhões de luvas e diretoria toma decisão

O Corinthians está atento ao mercado nacional. O time paulista já anunciou a chegada de Luan, mas ainda encaminha a contratação de Cantillo. Enquanto isso, existe outra posição que deve ganhar reforços para 2020. Trata-se da lateral esquerda, que possui Danilo Avelar na posição, mas o jogador não vem demonstrando um grande nível de futebol.

O principal nome do Corinthians para a lateral em 2020 foi Sidcley, entretanto, nunca foi fácil entrar em um acordo com o Dinamo de Kiev, que prefere tentar um acordo para a sua venda para o futebol da Europa. Hoje, o Timão está focado em Dodô, atleta que defendeu o Santos e 2018, mas hoje está perto de rescindir o contrato com o Cruzeiro, ficando livre no mercado.

Nesta segunda-feira, o jornalista Jorge Nicola, em vídeo publicado no seu canal no Youtube, um dirigente afirmou que Dodô está pedindo cerca de R$ 10 milhões de reais em luvas. Isso mesmo, como ele ficará livre no mercado, cobra esse valor como compensação para assinar com qualquer equipe.

Além de pagar esse valor pelas luvas, caso o Corinthians o contrate, já sabe que terá que arcar com um valor bem alto em salários. Isso porque o jogador recebia mais de R$ 600 mil no Cruzeiro, números que devem ficar muito parecidos no próximo clube. Nicola diz que o Corinthians soubee dessa situação e, por conta disso, já deixou claro que não existirá conversas caso ele não aceite abaixar bem todos os valores, tando o salário, quanto as luvas pela assinatura do contrato com o Timão.

Dodô foi contratado pelo Cruzeiro com a possibilidade de ficar por muito tempo na nova equipe, entretanto, isso não aconteceu. O jogador não conseguiu demonstrar o seu melhor futebol, assim como todo o time do Cruzeiro, por conta disso, acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Como ele foi rebaixado, é certo que está em baixa, muito diferente da sua situação quando saiu do Santos, onde demonstrou um grande futebol, mas acabou não acertando a permanência na Vila Belmiro. Dodô já defendeu a camisa do Corinthians, mas na época acabou não tendo muito espaço no gigante paulista.