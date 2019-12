Alvo do Flamengo e disputado no mercado, Michael confirma 1ª reunião sobre o seu futuro em 2020

O Flamengo já está focado no planejamento para 2020 e tem como principal objetivo os novos reforços para a próxima temporada. De acordo com o site ​Coluna do Fla, o Rubro-Negro tem como um dos nomes o destaque do Campeonato Brasileiro: Michael, do Goiás. Durante o evento “Jogo das Estrelas”, promovido por Zico neste sábado (28), o jogador revelou sobre o seu futuro no futebol.

Michael afirmou a imprensa que terá uma reunião ainda hoje com seus representantes para analisar as propostas e definir o seu futuro. “Vou ter uma conversa ainda hoje. Cheguei aqui no Rio há pouco tempo, não tive tempo para definir nada ainda. Mas vou sentar com meus representantes, deixo que eles resolvam isso. Só penso em descansar um pouco, porque o ano foi bastante corrido”, disse o atacante.

Michael tem contrato com o Goiás até o final de 2021. Além disso, a rescisão de contrato do atleta é de cerca de R$ 40 milhões. O atacante foi um dos destaques do Brasileirão neste ano, visto que cravou 16 gols em 54 partidas disputadas pelo Esmeraldino. Além do Mengão, o Corinthians também mostrou interesse em contar com o futebol do atleta.

Após conquistar o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores da América e ter sido o segundo melhor time do mundo em 2019, o Mengão mira em mais títulos para a próxima temporada. Embora ainda precise pagar em 2020 parcelas de contratações, o clube carioca prevê orçamento de R$ 139 milhões para as compras. O atacante Pedro Rocha e o zagueiro Gustavo Henrique foram os primeiros nomes acertados. O time agora busca por um centroavante.