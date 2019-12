Andrés viaja e encaminha acordo com reforço de peso para 2020

O Corinthians está passando por um momento de bastante especulações nas últimas semanas. O clube chegou a um acordo pela contratação de Luan, porém, ainda trabalha duro buscando chegar a outro acordo pela contratação de outro grande jogador de futebol pensando na próxima temporada.

Hoje, um nome que interessa bastante ao Corinthians é o volante Victor Castillo, jogador de 26 anos que defende as cores do Junior de Barranquilla. O clube colombiano está pedindo alto para liberá-lo, mas o time paulista tomou uma atitude que pode facilitar a sua saída.

Isso porque segundo informações divulgadas pelo Meu Timão, o presidente Andrés Sanchez está neste momento na Colômbia, onde busca chegar a um acordo pela contratação do volante Cantillo. A proposta do Timão para contratar o jogador é de 2 milhões de Dólares, algo em torno de R$ 8 milhões.

Hoje, no Brasil outros dois gigantes tem interesse na contratação do jogador. O Athletico Paranaense fez uma proposta para contratá-lo, já que Cantillo está na mira do time faz duas temporadas. Outro time interessado em contar com os seus serviços é o Santos, que fez uma proposta de troca envolvendo o atacante Uribe, mas os colomobianos não demonstraram interesse.