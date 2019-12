Apertado: Diretoria do Atlético-MG mantém austeridade em orçamento para 2020

Se o torcedor do ​Atlético-MG tinha esperanças de que o presidente Sette Câmara ‘esticaria a corda’ em seu último ano de gestão, se decepcionou. Para 2020, a filosofia de austeridade financeira implementada pela atual diretoria do Galo se manterá. E mesmo com orçamento enxuto para o futebol, o clube mineiro precisará alcançar algumas metas bem complexas para fechar o ano no azul.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

​​Em seu blog no ​Globoesporte, o jornalista especializado em finanças e negócios do esporte, Rodrigo Capelo, destrinchou a previsão orçamentária do Atlético para 2020. Os gastos com salários do elenco profissional para a temporada girarão em torno de R$ 120 milhões, quase sem mudanças em relação aos R$ 123 milhões orçados para 2019. Isso supõe uma folha mensal de custo inferior à metade do que o Flamengo, campeão do Brasileiro e da Libertadores nesta temporada, projeta para seu elenco no próximo ano.

Sem nenhum presente de natal em? A austeridade está falando alto — Matheus Felipe (@usertheus) December 25, 2019

Mesmo com orçamento baixo destinado ao futebol profissional, o Galo precisará prosperar nas competições que disputar para faturar alto em receitas vinculadas à performance e arrecadar bem com negociações, tudo isso para fechar 2020 em superávit. A previsão supõe R$ 100 milhões em vendas, valor complicado de se arrecadar em uma só temporada, mesmo em um elenco com ativos importantes como Guga, Cleiton e Igor Rabello, jovens que têm mercado e já receberam sondagens/propostas.

Crédito da foto de cobertura: Bruno Cantini/Atlético-MG