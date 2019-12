Após chegada de Coudet, Inter tenta contratação de lateral-esquerdo; Zeca pode deixar o clube

O novo técnico do​ Internacional, o argentino Eduardo Coudet, desembarcou em Porto Alegre na noite de ontem (18) e nesta quinta-feira (19) conheceu as instalações e foi apresentado no CT Parque Gigante. Após a chegada do comandante, a diretoria realiza reuniões e acelera o planejamento visando a próxima temporada. Com destino traçado na Copa Libertadores da América, o Colorado busca reforços.

As principais carências identificadas no grupo foram na defesa. Na lateral-direita, Eduardo Coudet deu o aval para o negócio com Rodinei, do Flamengo, ser concluído. Já na esquerda, a bola da vez é Moisés, que vestiu a camisa do Bahia durante 2019. De acordo com informação divulgada pelo jornalista Lucas Collar, setorista do clube no grupo “O Bairrista”, o molde da negociação está definido.

O Internacional abriu tratativas com os baianos e tenta um empréstimo do defensor, com um valor de passe fixado para compra após o término do vínculo. Aos 24 anos, Moisés foi contratado pelo Corinthians em 2015, mas nunca encontrou espaço no clube paulista. Seus melhores momentos foram com as camisas do Botafogo, em 2018, e do Bahia. Em 2019, somou 55 atuações e dois gols marcados pelo Tricolor de Aço.

Com a chegada de mais um nome para o setor, Zeca pode acabar negociado pela diretoria. O lateral-esquerdo, que não convenceu e acabou envolvido em polêmicas na reta final da temporada, à princípio, não está nos planos do Internacional para 2020,​ segundo Lucas Collar. O Colorado tentou envolver o defensor em uma troca com o Atlético-MG pelo atacante Chará, que deve atuar no futebol dos Estados Unidos.