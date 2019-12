Após confirmar Volpi, São Paulo precisa diminuir déficit e foca em vendas

​Na noite desta terça-feira, o ​São Paulo confirmou a compra em definitivo do goleiro Tiago Volpi, que ficará no Morumbi até 2023. Antes disso, o clube já havia anunciado a aquisição do lateral-direito Igor Vinicius e o acerto para a permanência por quatro temporadas do atacante Vitor Bueno – em troca, o centroavante Raniel foi para o Santos.

Agora que o Volpi foi anunciado e alguns jogadores treinando nas férias para voltar em forma ano que vem,será que o Fernando Diniz tem culhão para dirigir o São Paulo na libertadores. ? — Alexsandro Mota (@AlexsandroBene3) December 24, 2019

Com vaga direta à Libertadores do ano que vem e a avaliação de que Fernando Diniz tem nas suas mãos um bom grupo, o foco do Tricolor, neste momento, está voltado para a venda de atletas. Fazer dinheiro é visto como uma urgência. No projeto do clube, está receber R$ 80 milhões até a próxima terça-feira (dia 31 de dezembro) e, assim, diminuir um déficit que chega a R$ 180 milhões. Diante deste cenário, o zagueiro Walce e o atacante Antony são os principais candidatos a uma negociação.

volpi é oficialmente do são paulo. único goleiro que o time teve depois da aposentadoria de rogério ceni. espero que ele continue na crescente e pare de defender o pseudo técnico diniz — mariana t. (@maritxw) December 24, 2019

Walce está na mira do RB Leipzig, da Alemanha, e do Bragantino. Já Antony, até agora, não recebeu propostas com valores que são do agrado do São Paulo e, por isso, é provável que a definição de seu futuro fique para 2020. A tendência, assim, é que reforços só desembarques no clube após a saída de um ou mais garotos. E o foco das contratações, provavelmente, estará em jogadores do meio para frente.

