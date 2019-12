Após fazer reuniões e receber propostas, Botafogo define futuro de meias Cícero e Alex Santana

​O ​Botafogo é um dos clubes que mais anunciou contratações de forma oficial até o momento no mercado de transferências. Por isso, o clube agora foca nas negociações de jogadores que já pertenciam ao elenco do técnico Alberto Valentim. São os casos dos meias Cícero e Alex Santana, que foram titulares em boa parte da temporada de 2019. Ambos poderiam deixar o elenco do Glorioso.

Quanto ao experiente meia, sua situação era semelhante a do atacante Diego Souza: a diretoria entendia que o retorno dado dentro de campo não era suficiente para manter o atleta, já que o clube pretende enxugar a folha salarial preparando-se para a implementação do projeto clube-empresa. Porém, Cícero reuniu-se com Carlos Augusto Montenegro e aceitou uma redução salarial.

Sendo assim, o jogador permanecerá no Botafogo em 2020. Segundo a informação do site ​UOL Esporte e do Jornal Lance, o salário do atleta de 35 anos passará de 230 mil reais para R$ 150 mil. Ainda de acordo com a informação, esse será o teto do Glorioso na próxima temporada, ou seja, nenhum vencimento de qualquer jogador deverá ultrapassar essa faixa salarial.

milagre de fim de ano foi o botafogo falar não pra venda de jogador (alex santana) — beatriz (@beatrizdebia) December 30, 2019

Sobre Alex Santana, o atleta veio recebendo sondagens nas últimas semanas, principalmente do Vasco da Gama e do Bahia. O clube nordestino chegou até a fazer uma proposta para levar o jogador, porém o Glorioso acabou não aceitando e continuará com o meia em 2020. Segundo a informação do repórter André Hernan, do SporTV, o Tricolor baiano ofereceu o volante Elton e mais uma quantia em dinheiro, formato que não agradou ao Botafogo.