Após participar de jogo beneficente no Beira-Rio, Taison fala sobre possível volta ao Internacional

​ Praticamente todos os anos, o nome do atacante Taison é cogitado para voltar ao Internacional. A direção colorada já tentou contratá-lo algumas vezes, mas sempre esbarrou na questão financeira e pela dificuldade em negociar com o Shakhtar Donetsk . Na noite deste sábado (21), o atleta participou de um jogo beneficente no Beira-Rio (Lance de craque) e falou ​com a imprensa​ sobre uma possível volta ao clube gaúcho no futuro.

O brasileiro disse que não irá renovar contrato com o time ucraniano e reiterou o desejo de defender o Colorado. Ainda segundo o atacante, no Brasil, ele só irá jogar pelo Saci: “Tenho só mais um ano de contrato lá e não vou renovar. O único time que jogo no Brasil é o Inter. Beira-Rio é minha casa. Eu tenho o sonho de voltar para o Inter. Algumas coisas me impedem de voltar. Não é por falta de vontade minha e do Inter”, disse o jogador aos jornalistas que estavam na beira do gramado.

Taison tem vínculo com o Shakhtar Donetsk até junho de 2021 e já é certo que não irá permanecer no clube. No contrato, existe uma opção de renovação por mais um ano, mas, o atleta já conversou com os ucranianos que seu desejo é buscar um novo rumo na carreira. Recentemente, o craque recebeu sondagens para jogar no Milan, mas o Rossonero também não conseguiu avançar nas tratativas.

Do lado ​Colorado, a diretoria nunca negou o interesse na repatriação do atacante e sempre deixou as portas abertas para sua volta. Se houver chance de uma nova negociação, a cúpula do clube gaúcho irá tentar novamente a contratação do jogador. No entanto, pelo menos até o momento, não há conversas em andamento e o Inter irá esperar alguma sinalização dos representantes do atleta na reabertura da janela de transferências.