Após pedidos da torcida, Campello anuncia contração de artilheiro para o Vasco em 2020

​O Vasco está no mercado em busca de reforços pontuais para a próxima temporada. Um zagueiro, dois laterais, um meia ofensivo e dois atacantes são as prioridades do Cruz-Maltino. Para preencher uma das vagas de atacante, o time carioca oficializou nesta sexta-feira (27), a contratação de Germán Cano. O argentino de 31 anos chega sem nenhum custo, visto que o seu contrato com o Independiente de Medellín encerrou, ou seja, o clube arcará apenas com os salários do jogador.

Através do Twitter, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, confirmou a contratação do atleta. “Torcedores vascaínos, eu estou aqui em Buenos Aires. Vocês pediram muito para que o Vasco contratasse um atacante que pudesse ser a nossa referência. Por tudo o que vocês fizeram no último mês, ultrapassando a marca dos 185 mil sócios, vocês merecem essa contratação. Hoje, o Vasco tem esse jogador, essa referência, o Germán Cano”, disse o mandatário. O atleta é o primeiro reforço do Gigante da Colina para 2020.

Germán também se pronunciou e afirmou estar muito feliz. “Estou muito feliz por chegar a uma instituição muito grande. Vamos em frente, vamos fazer o melhor possível juntos. Muito obrigado!”, ressaltou o atacante. O atleta que recebeu a camisa com número 14 assinou por duas temporadas. O artilheiro foi o principal destaque do Independiente neste ano e cravou 35 gols em 39 partidas como capitão da equipe colombiana.

SEJA BEM-VINDO, GERMAN CANO!!!! ⚫️⚪️💢 Atacante argentino de 31 anos, é o primeiro reforço do Vasco para a temporada de 2020. Boa sorte, monstro! Espero que possa honrar essa camisa e fazer muitos gols pelo Vascão. pic.twitter.com/aB6nftf7WR — EU SOU VASCÃO (@EuSouVascao) December 28, 2019

Após a comemoração da contratação, o Vasco precisa continuar resolvendo os próximos reforços. O atacante Ribamar e o meio-campista Matheusinho, do América-MG, são uma das pendências do time. Conforme o perfil ​”Atenção,Vascaínos!”, a ida de Ribamar para o clube mineiro não tem nenhuma relação com o interesse do Gigante da Colina no meia Matheusinho, já que o América-MG não pretende fazer a troca de jogadores, mas a venda. Caso a negociação não envolva Ribamar, o técnico Abel Braga vai contar com o atacante na equipe e a diretoria do Vasco vai continuar buscando a contratação do meia.

