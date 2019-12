Após proposta do Bragantino, Palmeiras define futuro de Artur; contrato vai até 2021

​O ​Palmeiras busca definições ainda em 2019: a busca por reforços segue no clube, porém em um primeiro momento, o time verde e branco quer logo definir quem permanece e saídas para a próxima temporada. Alguns atletas do Verdão tem propostas e caberá a Luxemburgo tomar as decisões do planejamento Alviverde.

Nesta sexta-feira (27), o nome de Artur foi bastante falado na Academia de Futebol, após o recebimento de uma oferta do Red Bull Bragantino, time que hoje conta com um grande aporte financeiro para novas contratações. Diante disso, de acordo com o site ​’Esporte Interativo’, o Verdão acertou a oferta do Braga pelo atleta.

A proposta seria de 6 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais na cotação atual. Os valores teriam agradado os mandatários palmeirenses, que acertam neste momento, os últimos detalhes para oficializar a venda do ponta. O portal ainda revela que o acordo seria de 3 milhões de euros em 2019 e 3 milhões de euros em 2020, o Palestra cederia 90% dos direitos econômicos do atacante.

Com a provável negociação, o Verdão ainda continuará com 10% do jogador em uma futura venda por ser o clube formador. O contrato de Artur se encerra em dezembro de 2021. Nesta temporada, atuando pelo Bahia, o atacante entre Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, disputou 34 partidas, com sete gols e três assistências.