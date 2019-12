Após recusa de Ramirez, Athletico muda foco e define nome de técnico brasileiro, segundo Nadja Mauad

​O Athletico é um dos únicos times da Série A do Campeonato Brasileiro que ainda não definiu o nome do treinador para 2020 (os outros são o Atlético-MG e o Atlético-GO). Visando fechar com o novo comandante até o final do mês de dezembro, o ​Furacão sondou vários nomes desde a saída de Tiago Nunes, porém, pelas mais variadas razões, não chegou a um acordo com nenhum.

Foram no mínimo sete nomes em que o Athletico demonstrou interesse, sendo o último deles o de Miguel Angel Ramirez, campeão da Copa Sul-Americana com o Independiente del Valle-EQU em 2019. Porém, o treinador acabou recebendo uma proposta para permanecer na equipe equatoriana e o Furacão não conseguiu fechar com Ramirez. Agora, o foco parece ter mudado e os olhos do clube estão voltados para o mercado local.

Segundo a repórter Nadja Mauad em publicação no site​ Globoesporte, o Athletico está em conversas com o técnico Dorival Junior, de 57 anos, que está em Curitiba para ouvir a proposta do Furacão. O profissional estava afastado do futebol há alguns meses para tratar um câncer localizado na região da próstata, mas relatou recentemente que está recuperado e pronto para voltar a comandar uma equipe.

Eu gosto de Dorival Júnior. Discorde aí na sua casa. — Fabiano Claro (@FabianoClaro) December 23, 2019

O Athletico viu as suas opções praticamente se esgotarem no mercado de estrangeiros após tentar, em sequência: Sebastian Beccacece, Ariel Rolan, Gustavo Quinteros, Domenec Torrent e Miguel Angel Ramirez. Dos brasileiros que já comandam uma equipe no futebol local, dois nomes foram sondados: Roger Machado e Rogério Ceni, que preferiram permanecer no Bahia e no Fortaleza, respectivamente.