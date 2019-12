Após recusa de Sampaoli, dirigentes do Atlético-MG se encontram com treinador em São Paulo

​ Procurando um treinador desde a demissão de Vagner Mancini, nesta sexta-feira (20), o Atlético-MG não chegou a um acordo com o técnico Jorge Sampaoli e descartou a contratação do argentino. O comunicado foi através da Assessoria de Comunicação do Galo, que informou o não acerto entre as partes.

Mesmo assim, a diretoria do clube mineiro já estava ciente do que poderia acontecer e traçou um “Plano B”. Trata-se do venezuelano Rafael Dudamel, atualmente à frente da seleção de seu país. Com passagens pelas seleções de base da Venezuela e por Estudiantes Mérida e Deportivo Lara, o treinador atualmente recebe um alto salário comandando a seleção de sua terra natal, o que pode dificultar um pouco as tratativas, visto que o Atlético visa a redução da folha salarial para 2020.

Após o não acerto com Sampaoli, a Rádio Itatiaia apurou que o presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, esteve reunido com Rafael Dudamel durante a semana em São Paulo. Outro clube interessado no treinador é o Santos. O venezuelano tem apenas 46 anos e é visto como um dos mais revolucionários treinadores em ação no país.

