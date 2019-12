Após retornos, Fernando Diniz define meia a ser reintegrado ao elenco do São Paulo em 2020

​ Ainda sem reforços anunciados para 2020, o São Paulo olha para o que tem de melhor em casa e busca se fortalecer para as quatro competições que disputará na próxima temporada. Emprestado ao Bahia em 2019, o meio-campista Shaylon, de 22 anos, está nos planos do treinador Fernando Diniz e irá reintegrar o Tricolor Paulista.

O jovem teve destaque no Tricolor Baiano no início da temporada, na disputa do estadual, vencido pelo Bahia, e também na Copa do Nordeste. No Campeonato Brasileiro, foi mais discreto ao longo da competição. No total, foram 30 jogos em 2019, sendo 11 deles como titular, no Brasileirão foram oito partidas e apenas uma como titular. Além disso, marcou cinco gols pelo clube baiano, sendo quatro no Campeonato Baiano e um na Copa do Nordeste.

Apesar de ser formado nas categorias de base do São Paulo, o meia estreou como profissional em 2016 pela Chapecoense, após empréstimo. No clube do Morumbi, só foi ter sua primeira chance em 2017, sob o comando de Rogério Ceni. O jogador tem vínculo com o São Paulo ativo até janeiro de 2021. Em entrevista ao ​ GloboEsporte.com, falou sobre sua passagem no Bahia: “Foi um ano muito bom, principalmente o primeiro semestre. Joguei bastante. Consegui fazer bons jogos. Acredito que foi um ano de muito aprendizado e deu pau amadurecer bastante”, relatou.

O atleta ainda aproveitou para comentar sobre o difícil grupo que o Tricolor terá pela frente na Libertadores: “Grupo difícil. Talvez o mais difícil da primeira fase. Mas todos sabemos como é a Libertadores e para quem quer ser campeão, almeja coisas grandes. Não tem como escolher adversário. Tem de enfrentar de igual para igual quem vier pela frente”, comentou.

