Após saída de Artur, Roger tem reposição à altura no próprio elenco do Bahia e definirá situação

​Revelado pelo Athletico Paranaense, o atacante Edigar Junio, de 28 anos, vai regressar ao ​Bahia em janeiro após passar uma temporada emprestado ao Yokohama Marinos, do Japão. O jogador custa cerca de 2 milhões de euros de acordo com o site alemão Transfermarkt.

Recentemente, o Bahia “perdeu” o atacante Artur Guimarães, que voltou ao Palmeiras depois de passar uma temporada emprestado ao Tricolor. Com isso, Edgar pode voltar a ter chances no clube baiano, basta o técnico Roger Machado confirmar que quer o atleta para o planejamento de 2020.

No Campeonato Japonês, o brasileiro marcou 11 gols em 15 jogos com o Yokohama, sendo uns dos destaques do time. Mas, em agosto, o centroavante sofreu uma séria lesão no tornozelo e ficou de fora de todo o resto da temporada, o que dificulta uma análise profunda do desempenho do atleta.

Erik vai pro Japão pra substituir o Edgar Júnior ex Bahia que joga lá e teve uma lesão grave — Palmeiras Notícias (@Palmeirassep19) July 26, 2019

Com isso, o Dirigente Esportivo do Bahia, Diego Cerri, terá que avaliar a situação e decidir junto a Roger Machado o que será melhor para 9 jogador em 2020. Edigar chegou ao Bahia em 2016, no clube conquistou acesso à Série A e os títulos da Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Vestindo a camisa do clube de Salvador, marcou 44 gols em 142 partidas.