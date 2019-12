Após saída de Gustavo Henrique, Santos negocia meio-campista em definitivo com o Sport

O ​Santos estuda alternativas para um 2020 com grandes conquistas. O clube, apesar da turbulência que enfrenta fora das quatro linhas, sabe que tem alguns jogadores visados no mercado da bola: o meia Carlos Sánchez, foi recentemente especulado no ​Grêmio, enquanto Lucas Veríssimo atrai o interesse de grandes clubes europeus. Outro também que deixará o time paulista será Gustavo Henrique, que está com negociações encaminhadas com o ​Flamengo.

O Peixe ainda terá mais baixas, dificultando ainda mais o planejamento de 2020: o volante João Igor, que foi um dos destaques do Sport na segunda divisão e pertencia ao Alvinegro, não ficará na próxima temporada. ​Segundo o setorista Rodrigo Zovka, que traz notícias exclusivas dos bastidores da equipe pernambucana, o Leão adquiriu o meio-campista em definitivo. A manutenção do atleta seria um pedido do técnico Guto Ferreira.

O volante foi revelado pelo Santos em 2016, porém não chegou a atuar pelo profissional, somente na equipe sub-23. Pelo Sport, neste ano, foram 15 partidas pela Série B e nenhum gol marcado, atuando por 819 minutos. O jogador tinha contrato com o time da Vila Belmiro até 29 de dezembro de 2022.

“Sport – O Leão adquiriu o volante João Igor, que pertencia ao Santos. Mais uma permanência para 2020”, escreveu Zovka, através do Twitter. Além do meio-campista, o Sport também espera oficializar a renovação do atacante Hernane nos próximos dias. O contrato do atacante termina neste mês.