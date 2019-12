Após suposto acordo com Dudamel, artilheiro venezuelano é oferecido ao Atlético-MG para 2020

O Atlético-MG está em busca de novos reforços para a próxima temporada. O clube ainda não ocupou a vaga principal, a de técnico. No entanto, conforme o jornal ​Hoje em Dia, o Galo tem um acerto verbal com o venezuelano Rafael Dudamel, que ainda não pode ser oficializado por causa de questões burocráticas. Além do treinador, o Alvinegro precisa correr atrás de um centroavante, visto que Franco Di Santo não conseguiu exercer o papel.

De acordo com o jornalista ​Henrique Muzzi, com o suposto acerto do Galo com Dudamel, um jogador venezuelano teria sido oferecido ao clube. Fernando Aristeguieta é um atacante de 27 anos que atua no Morelia, do México, e que já trabalhou com o treinador venezuelano. O atleta teve uma boa passagem pelo Caracas, da Venezuela, e América de Cali, da Colômbia, mas não deu certo na Europa quando jogou pelo Nantes e Nacional.

Nesta temporada no México, Aristeguieta também não teve o desempenho esperado, já que marcou 6 gols em 21 partidas disputadas como titular. No entanto, o atacante chegou a ser o terceiro artilheiro do Campeonato Colombiano no primeiro semestre com 14 gols em 20 jogos. Entretanto, o Galo iria precisar desembolsar 2 milhões de dólares, cerca de R$ 8 milhões para contratar o venezuelano. O nome do jogador é visto com bons olhos na Cidade do Galo.

No próximo ano o Galo vai disputar o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana e, por isso, o clube precisa se preparar para entrar mais forte em 2020. Até o momento, o Alvinegro confirmou o lateral-direito Maílton e o retorno do atacante Edinho e do zagueiro Gabriel. Além disso, o meia-atacante Marquinho renovou o seu vínculo até 2023.