Após temporada controversa em 2019, Palmeiras define futuro de Deyverson no clube, com aval de Luxa

Nesta segunda-feira (30), o jornalista Tossiro Neto informou que o atacante Deyverson está na lista de transferências do ​ Palmeiras , que pretende negociá-lo nos próximos dias. A expectativa da diretoria Alviverde é de que a transação ocorra em janeiro, quando reabre a janela do futebol chinês, já com as novas regras – incluindo o aumento do limite de jogadores estrangeiros.

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

Desde que chegou ao Verdão, o jogador nunca caiu nas graças da torcida. Contratado em julho de 2017, com aval do técnico Cuca, tem vínculo com o clube até junho de 2022. Em 2019, disputou 41 jogos oficiais e marcou apenas oito gols – uma média de 0,19 por jogo. Ao todo, são 100 jogos com a camisa do Palmeiras e 24 gols marcados, além do título do Campeonato Brasileiro 2018.

Com baixo rendimento e fora dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo, o atacante deve mesmo deixar o clube. Desde que chegou, um dos países em que mais clubes procurou pelo jogador foi a China. Em junho de 2019, o Shenzen FC demonstrou o interesse de contar com o jogador e estaria disposto em desembolsar cerca de 15 milhões de euros, aproximadamente R$ 65 milhões.

Quer ver Palmeirense soltar fogos na virada do ano? Se às 00h o @Palmeiras anunciar a venda do Deyverson! — GRANDINI  (@Luquinhassep) December 30, 2019