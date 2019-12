Após voltar de empréstimo, Everton Felipe recebe proposta e São Paulo define futuro do jogador

​O ​São Paulo já faz o planejamento para a temporada de 2020 onde disputará quatro competições: Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz continuará na equipe para a próxima temporada. O treinador, que foi indicado pelos jogadores, não conseguiu empolgar a torcida, mas classificou o clube de forma direta para a Libertadores.

Ainda sem anunciar reforços de forma oficial, o clube do Morumbi vai definindo os atletas que ficarão no elenco após voltarem de empréstimo. O meia Everton Felipe é um destes casos. Após defender o Athletico-PR no segundo semestre de 2019, o jogador volta ao Morumbi e despertou interesse do Sport, que fez uma proposta que foi negada pelo São Paulo. A informação é do site ​Globoesporte.

O motivo é de que o Tricolor não achou de bom tamanho os valores que foram propostas pelo Leão. Mesmo assim, a ideia é negociar o jogador com outra equipe brasileira. A negociação junto ao Sport não evoluiu pois o clube do Morumbi não aceitou dividir o pagamento dos salários com os nordestinos. Everton Felipe foi contratado pelo São Paulo justamente vindo do clube pernambucano.

O pior de tudo é lembrar que o São Paulo em outras épocas gastou 13 milhões no DIEGO SOUZA, 6 milhões no EVERTON FELIPE, 7 milhões no TRELLEZ e hoje não tem dinheiro pra comprar o Volpi, que se mostrou o primeiro goleiro confiável pós Rogério Ceni. — Julia (@positivityz) December 23, 2019

Após destacar-se nas temporadas de 2016 e 2017 pelo Leão, o São Paulo apostou no jogador, que fez apenas seis partidas em 2018, sem marcar gols. Na primeira metade da temporada de 2019, foram 13 jogos com a camisa do Tricolor. Sem convencer, o atleta foi emprestado ao Athletico-PR onde disputou cinco jogos, não marcou nenhuma vez mas foi campeão da Copa do Brasil deste ano.