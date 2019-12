Arsenal x Manchester United | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​O futebol não para nunca na terra da rainha. Após a tradicional rodada do ​’Boxing Day’ – no dia seguinte à celebração do Natal -, a ​Premier League reserva a rodada do Ano Novo! É isso mesmo, teremos ação pelos gramados ingleses no primeiro dia de 2020! E pra começar da melhor forma possível, a jornada reserva um clássico entre dois gigantes do país, Arsenal e Manchester United. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Arsenal x Manchester United​ ​Motivo: ​21ª rodada da Premier League 2019/20 ​Data: ​01/01/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Emirates Stadium, em Londres (ING) ​Árbitro: ​Chris Kavanagh ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações

O Arsenal encara problemas grandes para conseguir armar seu sistema defensivo, afinal, dois jogadores do setor estão lesionados (Holding e Chambers), e Sokratis segue em observação após sofrer uma concussão durante o duelo contra o Bournemouth. O grego dificilmente terá condições de jogo, o que deve implicar na titularidade do criticado Mustafi. Tierney, Xhaka e Kolasinac completam a lista de desfalques de Arteta.

Pelo lado do Manchester United, o departamento médico também continua consideravelmente cheio: McTominay, Bailly, Dalot, Marcus Rojo e Fosu-Mensah seguem como desfalques. As boas notícias para Solskjaer ficam a cargo dos retornos do lateral Luke Shaw e do meia Paul Pogba, que deve iniciar entre os titulares.

​Provável Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Mustafi (Sokratis), David Luiz, Saka; Torreira, Guendouzi; Nelson, Özil, Aubameyang; Lacazette​ ​Provável United: ​De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; Matic, Fred; James, Pogba, Rashford; Martial

Últimos cinco jogos

​Arsenal ​Manchester United ​Standar Liège 2 x 2 Arsenal (12/12) – UEL ​Man. United 1 x 1 Everton (15/12) ​Arsenal 0 x 3 Manchester City (15/12) ​Man. United 3 x 0 Colchester (18/12) – Copa ​Everton 0 x 0 Arsenal (21/12) ​Watford 2 x 0 Man. United (22/12) ​Bournemouth 1 x 1 Arsenal (26/12) ​Man. United 4 x 1 Newcastle (26/12) ​Arsenal 1 x 2 Chelsea (29/12) ​Burnley 0 x 2 Man. United (28/12)

Nosso palpite

Apesar de ter mudado sua comissão técnica recentemente, anunciando Mikel Arteta, o Arsenal ainda não conseguiu fazer as pazes com a vitória. O triunfo parecia que viria contra o Chelsea na última rodada, mas a equipe voltou a cometer os mesmos velhos erros: perda de intensidade na segunda etapa e falhas defensivas individuais. Para sorte dos Gunners, o United é a perfeita ilustração de time ‘de lua’, instável, capaz de golear em uma rodada e perder pro lanterna na seguinte,. Dessa forma, o empate desponta como resultado mais provável.

Palpite final: Arsenal 2 x 2 Manchester United