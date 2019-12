As 10 contratações mais caras do futebol brasileiro em 2019

Entramos na última semana de 2019, período de iniciarmos as tradicionais retrospectivas da temporada. Essa, originalmente trazida pelo ​UOL Esportes, aponta quais foram as dez contratações mais caras do ano no futebol brasileiro. Vale destacar que o levantamento diz respeito somente aos valores aproximados das taxas de transferência de cada jogador, sem levar em consideração salários, luvas e outros tipos de comissões. Confira:

10. Rodrigo Caio (Flamengo)

Contratado junto ao São Paulo no início da temporada, o zagueiro custou algo em torno de R$ 21 milhões aos cofres rubro-negros. Emplacou uma temporada espetacular, sendo um dos melhores de sua posição no futebol brasileiro.

9. Tchê Tchê (São Paulo)

Contratação pedida por Cuca – que já não comanda mais o ​São Paulo -, o volante de 27 anos custou R$ 22 milhões ao São Paulo. Foi um dos poucos reforços tricolores que não deixou a desejar em 2019, correspondendo bem às expectativas.

8. Rodriguinho (Cruzeiro)

Buscado pelo ​Cruze​iro no futebol egípcio para ser o substituto do uruguaio Arrascaeta, o meia custou R$ 22,7 milhões. Passou grande parte da temporada no departamento médico e deve integrar a ‘barca’ que partirá da Toca da Raposa visando 2020.

7. Bruno Henrique (Flamengo)

Sem dúvida, o grande negócio do futebol brasileiro em 2019. Comprado junto ao Santos por R$ 23 milhões, o atacante foi um dos pilares da vitoriosa temporada do ​Flamengo. Recebeu diversas premiações individuais e terminou eleito como o segundo melhor jogador do Mundial.

6. Vitor Hugo (Palmeiras)

Bastante identificado com o ​Palmeiras, o zagueiro de 28 anos foi repatriado pelo Alviverde na janela de meio de ano por R$ 23,1 milhões. Não demorou a encaixar na equipe e fechou a temporada em alta, apesar da desconfiança do torcedor sobre grande parte do elenco.

5. Carlos Eduardo (Palmeiras)

Certamente, uma das contratações mais questionadas de 2019. Buscado pelo Verdão para ser o ‘homem de velocidade’ de Felipão, custou R$ 25,2 milhões aos cofres do clube. Terminou a temporada com apenas um gol anotado e sem atuações convincentes.

4. Christian Cueva (Santos)

Problemas extracampo, indisciplina e afastamento. O que era para ser a principal aquisição do ​Santos para 2019, tornou-se o grande ‘papelão’ do futebol brasileiro na temporada. Custou R$ 26 milhões e terminou o ano sem gols ou assistências.

3. Pablo (São Paulo)

Badalado após um grande 2018 pelo Furacão, agitou o mercado brasileiro e gerou disputa entre gigantes. Foi para no São Paulo pela quantia de R$ 26,6 milhões. Apesar da expectativa em torno de seu nome, conviveu com inúmeras lesões e ficou devendo performance.

2. Gerson (Flamengo)

Revelado na base do Fluminense, foi indicado por Jorge Jesus e comprado pelo Flamengo pelo alto montante de R$ 49,7 milhões. As cifras pesadas assustaram em primeiro momento, mas logo se provaram justas, sendo o motorzinho da meio-campo rubro-negro.

1. De Arrascaeta (Flamengo)

Como não poderia ser diferente, a primeira posição vai para o armador uruguaio. Para tirá-lo do Cruzeiro, o Flamengo precisou desembolsar nada menos que R$ 63,7 milhões, cifras que se fizeram desta a transferência doméstica mais cara da história do futebol brasileiro.