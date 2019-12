Atenção, Santos! Dar nova chance a Cueva é apostar no antiprofissionalismo

​Se tem um jogador do ​Santos que, ao longo de 2019, decepcionou em todos os sentidos, este atende pelo nome de Cueva. E, mesmo que o clube sequer tenha iniciado a pagar os cerca de R$ 23,3 milhões que deve ao Krasnodar, da Rússia, pelo peruano, pensar em reaproveitá-lo seria um sinal de fraqueza.

Sim, o Peixe deve iniciar a temporada olhando para frente, e não se curvando a atletas que em nada demonstram o profissionalismo exigido para um clube desta grandeza. Em campo, o futebol pequenininho colocou o meia, naturalmente, de lado. Fora das quatro linhas, atitudes que não condizem com a realidade, afrontas e falta de comprometimento ajudaram a piorar o cenário. Tudo isso, de forma justa, levou ao seu afastamento.

🔥🔥 Cueva & Uribe (juntos) no Santos nessa temporada🔥🔥 🏟 160 Jogos ⚽ 467 Gols 💣 26.490.232 Passes decisivos 🎯 24.738.117 Assistências 🧠 52.255.892 Grandes chances criadas 🤼‍♂ 21.341.546 Dribles completados (100%) ☄ 45.761.980 Lançamentos certeiros (100%)

(+) — REINO SANTISTA (@ReinoSantista) December 26, 2019

Faz tempo, desde a época do ​São Paulo, que Cueva já parece não querer nada com nada. O Santos se arriscou ao contratá-lo mais ou menos pelo mesmo valor que vendeu Bruno Henrique ao Flamengo. E não é preciso ir muito longe para ver quem se deu melhor. Para começar 2020, mesmo que o profissional siga na Vila Belmiro até encontrar um novo destino, é preciso admitir o erro, assumir a bronca e não dar o braço a torcer. Do contrário, com o peruano em campo, será mais uma prova de que, a todo custo, os dirigentes tentarão impor uma situação somente para tentar amenizar o estrago provocado por uma contratação inconsequente que, é bem verdade, teve o aval de Jorge Sampaoli.

