Athletico mira contratação de atacante do Botafogo e pode dar ‘chapéu’ no Sanfrecce Hiroshima

​O​ Athletico-PR ainda não fechou com um novo treinador após a saída de Tiago Nunes e o interino Eduardo Barros comandar a equipe na reta final de 2019, mas não perde tempo no mercado da bola. Depois de anunciar o meio-campista Fernando Canesin como primeiro reforço, o Furacão mira a contratação de um atacante e pode travar uma disputa com um clube do outro lado do mundo.

A diretoria do Athletico-PR está de olho no interesse do Sanfrecce Hiroshima, do Japão, em Ezequiel, do Botafogo. Segundo informação divulgada pelo​ site Globoesporte.com nesta quinta-feira (26), o clube asiáticos se demonstrou disposto em adquirir em definitivo o atacante de 21 anos, que é alvo do Furacão desde o ano passado. O jogador encerrou a temporada atuando emprestado no Cruzeiro.

O Athletico-PR realizou uma proposta de empréstimo com a duração de ano e opção de compra, a qual foi rejeitada prontamente pelo Botafogo. Já o Sanfrecce Hiroshima fez oferta e recebeu uma contraproposta, com algumas exigências, do Alvinegro. O vínculo oferecido a Ezequiel seria de três anos. Diante deste cenário, os paranaenses correm contra o tempo para realizar uma investida nos mesmos moldes tentar um ‘chapéu’ nos japoneses.

O athletico e essa mania de querer jogador de graça, aí chega final de ano perde todo mundo 🙄 — Eduardo Siqueira (@Gil_Awey_) 26 de dezembro de 2019

De olho ainda em um jogador para a referência do ataque, buscando suprir a saída do argentino Marco Rubén, o Furacão ​disputa justamente com o Botafogo a contratação de Felipe Vizeu. O jogador, de 22 anos, pertence à Udinese, da Itália, e atuou emprestado no Grêmio, em 2019. Enquanto o Alvinegro enviou uma carta aos italianos, se disponibilizando a bancar a maior parte dos salários, o Athletico-PR já ventilou a possibilidade de envolver Matheus Rossetto nas tratativas.