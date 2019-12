Athletico se aproxima de contratação de meia colombiano e prepara ‘chapéu’ no Corinthians

A diretoria do ​Athletico-PR ainda não definiu o novo treinador que terá a missão de comandar a equipe na disputa da Copa Libertadores da América em 2020, mas trabalha para buscar contratações e qualificar ainda mais seu elenco. De olho na próxima temporada, o Furacão pensa alto e entrou na briga com o Corinthians para contratar um destaque do futebol sul-americano.

Na tarde deste sábado (21), a​ Rádio Banda B informou que o Athletico-PR fez uma proposta e entrou no páreo para acertar a contratação de Victor Cantillo. O meia colombiano, de 26 anos, tem sido destaque no Junior Barranquilla, da Colômbia, e já deixou clara sua vontade de alçar voos maiores na carreira. O jogador também tem em mãos uma proposta do Corinthians e segue com futuro indefinido.

Em entrevista para o canal colombiano Antena 2, na última quinta-feira (19), o técnico do Junior Barranquilla, o experiente Julio Comesaña, de 71 anos, confirmou a pretensão do meio-campista. “Não estou tão a par disso, sei que há ofertas e ele é um jogador muito importante. Ele quer ir para outro mercado e dar um passo à frente, e isso nós não vamos impedir“, comentou.

De acordo com o​ jornalista Juliano Lorenz, do Portal Trétis, que traz informações exclusivas dos bastidores do Athletico-PR, o clube paranaense, que já enviou oferta, está mais próximo de fechar a contratação de Cantillo do que o Corinthians. De saída do Furacão, o também meio-campista Felipe Gedoz deverá ter como destino justamente o Junior Barranquilla, mas as duas negociações não são conjuntas.