Atleta encaminha rescisão com o Cruzeiro e aumenta expectativa de acerto com o Corinthians

O Corinthians está de olho no mercado nacional e internacional em busca de um jogador para a lateral-esquerda. O time paulista investiu mais de R$ 6 milhões para contratar o lateral Danilo Avelar junto ao Torino, entretanto, ele acabou tendo uma queda de desempenho e, por conta disso, os dirigentes estão analisando as possibilidade de contratar outro atleta para a posição.

Corinthians pode contratar mais um jogador para 2020

Hoje, um dos nomes que a diretoria sonha em contratar é Dodô, atleta que teve uma ótima temporada com a camisa do Santos em 2018, entretanto, ele acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro com a camisa do Cruzeiro. Por conta disso, o Timão está analisando a possibilidade de chegar a um acordo pelo jogador.

Como mostrou à Gazeta Esportiva, Marcio Rodrigues destacou a Rádio Itatiaia que o jogador está em processo rápido de rescisão contratual: ”Está bem adiantada a rescisão de contrato do Dodô”, declarou. A Gazeta destacou que a rescisão do jogador com o Cruzeiro pode fazer com que ele se acerte mais rapidaemnte com o Corinthians.

O Corinthians tentou chegar a um acordo com o Dinamo de Kiev para a contratação de Sidcley por empréstimo, entretanto, as negociações estão devagar e, por isso, a diretoria do Timão está colocando Dodô como outra boa opção para a posição. ” Não sabemos para qual time o Dodô está indo, mas creio que ele já tenha arrumado algum clube”, declarou Márcio Rodrigues.

Até o momento, o Corinthians conseguiu contratar o meia Luan, jogador que chegou junto ao Grêmio. Sendo um atleta de bastante qualidade técnica, o meia é visto como um nome que vai aumentar a qualidade técnica do time e deixar mais perto de títulos em 2020. O clube vai contratar mais outros atletas, aumentando as esperanças da torcida que o bom futebol do clube voltará a ser realidade.