Atlético de Madrid desiste de Bruno Guimarães e Athletico observa; Paulo André explica situação

​O ​Athletico-PR se destacou nos últimos anos ao conquistar títulos e elevar seu patamar em níveis brasileiro e sul-americano. Mantendo a base da equipe, o Furacão venceu a Copa Sul-Americana em 2018 e a Copa do Brasil nesta temporada, revelando grandes jogadores. Entre eles, o meio-campista Bruno Guimarães, que está na mira do futebol europeu, mas segue com futuro indefinido.

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

Destaque na equipe comandada por Tiago Nunes – hoje no Corinthians, o camisa 39 estava muito próximo de acertar sua transferência para o Atlético de Madrid. Os espanhóis, que na metade de 2019 compraram o lateral-esquerdo Renan Lodi, pagou, na época, pela preferência na contratação de Bruno Guimarães. Entretanto, a lesão de Diego Costa provocou uma reviravolta e fez a diretoria voltar suas atenções para a chegada de um atacante – o uruguaio Cavani está no radar.

Com isso, os Colchoneros desistiram de pagar os 30 milhões de euros (cerca de R$ 134,9 milhões) para adquirir o meio-campista, que agora está na mira de portugueses. Segundo informações da imprensa local daquele país, o Benfica estaria disposto a realizar sua maior transação da história e pagar 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 90 milhões), sendo que o Porto também estaria na disputa. Sem pressa, o Athletico-PR aguarda assédio após a abertura da janela de transferências, em janeiro.

“Sei que há diversas sondagens de clubes europeus, mas o Athletico-PR não tem o jogador à venda. Oficialmente, não há nada do Benfica nem do Porto, pelo menos que eu saiba. Se o Bruno Guimarães é intransferível? Não. Se aparecer uma boa proposta vamos sentar e falar sobre isso”, explicou o diretor de futebol Paulo André, em entrevista ao jornal Record, de Portugal.

Pessoal só vai parar de falar mal do Bruno Guimarães se amanhã ou depois ele foi pra outro time aí ele vira ídolo outra vez rsrs — Favorito eram todos,mas os campeoes somos nòs. (@LuisFischer) 26 de dezembro de 2019

A multa rescisória de Bruno Guimarães para o exterior, de acordo com informação da “​Tribuna”, é de 40 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões). Para o mercado brasileiro, a pedida do Athletico-PR é de 18 milhões de euros (R$ 81 milhões). O Furacão possui 70% dos direitos econômicos do meio-campista, que foram comprados, em 2018, por R$ 800 mil do Audax Osasco.