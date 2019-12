Bahia tem retorno de jogador emprestado ao Lanús e Cerri estuda futuro; Ceará monitora situação

O zagueiro Tiago Pagnussat foi descoberto pelo Criciúma em 2009. O atleta passou pelo Vila Aurora, Caxias, Guarani, Atlético-MG, Bahia e atualmente estava emprestado ao Lanús, da Argentina. No entanto, a trajetória do jogador no time argentino não foi muito produtiva, tendo participado de apenas 6 partidas da Superliga Argentina.

De acordo com o setorista do Bahia, ​Rafael Seixas, o jogador teve o seu vínculo encerrado com o Lanús e está voltando para se apresentar ao Esquadrão de Aço, já que possui contrato até final de 2020. No entanto, cabe ao diretor de futebol do Tricolor, Diego Cerri, decidir se vai aproveitar ou emprestar o atleta.

O Ceará já mostrou interesse pelo zagueiro e a conversa entre os clubes já está avançando. O time cearense pretende fortalecer o elenco para 2020, em consequência de não ter feito uma boa temporada neste ano. O Vovô lutou até o fim contra o rebaixamento e terminou o Campeonato Brasileiro com apenas três pontos de diferença do 17º colocado, o Cruzeiro.

Já o Bahia conseguiu se manter no meio da tabela e finalizou o Brasileirão em 11º com 49 pontos. Nesta posição, o clube entrou para fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Nacional-PAR foi definido na última terça-feira (17) como o primeiro adversário do Tricolor na competição. Sendo assim, o futuro de Pagnussat ainda é incerto, dado que o time baiano está em busca de um inédito título internacional.

​