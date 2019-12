Banco Bradesco abre novas vagas de emprego no país; veja os cargos

O banco Bradesco, banco brasileiro fundado em 10 de março de 1943 na cidade de Marília, interior de São Paulo por Amador Aguiar, abriu oportunidades de emprego no país. Todas as chances são destinadas para o cargo de Escriturário.

O controle do banco pertence à Cia Cidade de Deus com 47% e à Fundação Bradesco com 17%. O presidente do conselho do banco é Luiz Carlos Trabuco Cappi e o vice-presidente do conselho é Carlos Alberto Rodrigues Guilherme.

“Foi considerada uma das marcas mais valiosas da América Latina desde 2012 (e em primeiro lugar entre os bancos entre 2012 e 2015), pela consultoria Brand Finance. Em 2016, foi premiado pela revista Isto É Dinheiro como a marca mais valiosa do Brasil dos últimos dez anos. No mesmo ano, ficou em 24.º lugar na lista de maiores bancos do mundo da revista Forbes. Alcançou em 2017 a segunda posição entre os bancos de maior patrimônio líquido do Brasil e foi considerado o segundo maior banco privado do país. Também em 2017, foi eleito, pelo sexto ano consecutivo, como a “Marca Mais Valiosa do Brasil” do setor financeiro, conforme o ranqueamento BrandZ Brasil, promovido pela Kantar Millward Brown.

Os ativos totais do Bradesco totalizaram 1,291 trilhões de reais em 2017; 110,4 bilhões de reais em patrimônio líquido conforme o balanço financeiro do quarto semestre de 2017; 14,6 bilhões de reais em lucro líquido em 2017, totalizando um retorno sobre o patrimônio (ROE) de 13%. Em relatório de junho de 2017 divulgou possuir 1,918 trilhão de reais em recursos captados e administrados, 26,1 milhões de clientes correntistas e 361 853 acionistas. Além disso, opera com uma rede de atendimento com 5.068 agências, com 57 023 máquinas Bradesco Dia & Noite (maior rede privada de autoatendimento) e acesso à Rede Banco 24 Horas. Assim, com mais de 4 600 agências o Bradesco é o único banco privado brasileiro a estar presente em todos os municípios do país, com pelo menos uma agência ou posto de atendimento em cada uma das 5 564 cidades do Brasil.”

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/banco-bradesco-sa/vagas.