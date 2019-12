Banco do Brasil lança novo cartão de crédito virtual sem anuidade; veja como pedir

O Banco do Brasil lançou, para quem prefere a praticidade dos aplicativos, o cartão de crédito virtual Ourocard-e. Com ele é possível realizar compras na internet, em aplicativos, por telefone ou até para pagamentos recorrentes de assinaturas, sem que você precise informar os dados do seu cartão principal.

O cliente que já possuir um Ourocard poderá gerar o Ourocard-e pelo bb.com.br, App Ourocard ou App BB. “Na solicitação do seu cartão virtual você ainda escolhe o valor que terá de limite (até o limite do seu cartão principal), a data de validade, a quantidade de transações que realizará, o valor máximo permitido por transação e se estará habilitado para compras no exterior”, diz o banco.

De acordo com o BB, as compras do cartão serão lançadas normalmente na fatura do seu cartão principal. Sendo assim, o Banco assegura que o cliente não pagará nada a mais pelo Ourocard-e.

Benefícios

Outra vantagem é poder criar, alterar ou desativar seu Ourocard-e on-line pelos canais do BB. Em caso de suspeita de fraude com o cartão virtual, você desativa apenas seu Ourocard-e, sem a necessidade de bloqueio do seu cartão principal.

Cartão sem anuidade

Ourocard-e não tem custo adicional, pois não tem tarifa e a anuidade devida já é cobrada no cartão principal.

Conheça também o App Ourocard

Com o App Ourocard, você cria seu Ourocard-e onde e quando precisar e ainda pode realizar transações como:

• Acompanhamento de compras em tempo real

• Bloqueio do cartão e contestação de compras

• Personalização do seu cartão com foto

• Habilitação para uso no exterior

• Pagamento da sua fatura

• E muito mais.

Download do aplicativo